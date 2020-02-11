أدرار: هلاك شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح في حريق بمنزل عائلي بتيميمون

11/02/2020 - 13:05

لقيت طفلتان (5ر1 و5 سنوات) حتفهما في حريق شب فجر الثلاثاء بمسكن عائلي بتيميمون (220 كلم شمال أدرار)، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

كما خلف هذا الحادث الذي وقع بحي 32 سكن بوسط مدينة تيميمون وتمت السيطرة عليه إصابة ثلاثة أفراد من نفس العائلة بحروق حيث تعرض الأب ( 45 سنة) لحروق على مستوى اليدين والقدمين والأم ( 31 سنة) لحروق على مستوى الوجه والصدر والبنت ( 8 سنوات) لحروق على مستوى اليدين والقدمين، حسب ذات المصدر.

وتم إنقاذ إبن (4 سنوات) من طرف أعوان الحماية المدنية الذين هرعوا إلى عين المكان فور وقوع الحادث، وأجلوا أيضا امرأتين من الجيران أصيبوا بحروق خفيفة على مستوى القدمين، وفق المصدر ذاته.

وتم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بتيميمون الذي نقل اليها المصابون.

ومن جانبها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات نشوب هذا الحريق.

 

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