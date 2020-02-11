خبراء للإذاعة : نثمن الدور الديبلوماسي والاقتصادي للجزائر في الاتحاد الافريقي

أكد خبراء ومحللون سياسيون على أهمية المقاربة الجزائرية في حل النزاعات الافريقية و فتح الابواب للاستثمارات الاجنبية بالقارة .

وفي برنامج زوايا الأحداث للقناة الأولى هذا الثلاثاء اعتبر المحلل السياسي الدكتور مناس مصباح أن مشاركة الجزائر في القمة الافريقية لأديس بيبا أتاح عودتها الى الساحة الافريقية من أجل استرداد ريادة طرح المقاربة الجديدة لتنمية القارة السمراء سيما و أنها من الدول المركزية والمفتاحية التي تساهم في حل الازمات ،وفتح الابواب للاستثمارات الاجنبية في افريقيا .

من جهته يرى الاستاذ في العلوم السياسية والاقتصادية علي ربيج أن عودة الجزائر الى الساحة الافريقية رسالة قوية الى كل الدول التي تشكك في دورها المحوري بالقارة السمراء مؤكدا ان المسعى الجزائري يتضمن تحييد الدول الافريقية عن التدخلات الاجنبية التي تعرقل التوافق بين مواقف دول القارة .

أما الخبير في المجال الامني والاستراتيجي أحمد كروش فقد ابرز استعداد الجزائر للمساهمة في استقرار وأمن القارة وذلك انطلاقا من تكوين جبهة داخلية متماسكة والتي من خلالها تكون قادرة على التصدي للنزاعات الخارجية ،مؤكدا أهمية المقاربة الجزائرية في طرح الحلول الأمنية وخاصة في اقريقيا والتي ترتكز بالدرجة الاولى على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / حليمة حريش