تنصيب فطومة أقاسم رئيسة مديرة عامة لمجمع صيدال خلفا لمحمد نواس

نصبت اليوم الثلاثاء السيدة فطومة أقاسم في مهامها الجديدة كرئيسة مديرة عامة لمجمع صيدال خلفا للسيد محمد نواس, حسبما أفاد به بيان للمجمع الصيدلاني.

وأشرف على حفل التنصيب المدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم بحضور المدراء المركزيين وأعضاء مجلس إدارة صيدال.

يذكر أن السيدة أقاسم متحصلة على شهادة دكتوراه دولة في الصيدلة من جامعة مونتريال (كندا) وماستر في إدارة الأعمال التجارية من جامعة ليل (فرنسا.

وتقلدت السيدة أقاسم عدة مناصب مسؤولية في مجمع صيدال من بينها مديرة التسويق والإعلام الطبي.