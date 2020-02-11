الكاتب احمد عبد الكريم يطالب "الجزائر تقرأ" بمستحقاته

أثار الكاتب الجزائري أحمد عبد الكريم قضية عدم وفاء مؤسسة "الجزائر تقرأ" بالتزاماته تجاهه بعد عامين من فوزه بالجائزة التي أطلقتها الدار، وضمت جائزة 100 مليون سنتيم وترجمة العمل الفائز ونشره في طبعة مشتركة مع دار اجنبية دون ان تفي بالتزاماتها حسب تصريح الروائي الذي هدد بمقاضاة المشرفين على الجائزة.

وقال عبد الكريم الذي فاز بالجائزة عن روايته كولاج -على صفحته الرسمية على الفايسبوك- " إن دار النشر" الجزائر تقرأ" لم تف بالتزاماتها مطالبا المشرفين عليها بالتعجيل بالوفاء بالالتزامات، مهددا باللجوء الى القضاء لنيل مستحقاته مضيفا " مازلت حتى للحظة أنتظر أن تفي دار الجزائر تقرأ بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها وتمكنني من مبلغ جائزة الجزائر تقرأ للإبداع الروائي في طبعتها الأولى 2018." مؤكدا أنه تمنى أن تسير الأمور في مسارها الطبيعي كما هو معمول به واحترام الآجال المعمول بها في كل الجوائز، وأن لا يضطر –حسب تعبيره- إلى الانتظار كل هذا الوقت.

وتعود القضية الى نوفمبر 2018 تاريخ الإعلان عن بجائزة الجزائر تقرأ .

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية