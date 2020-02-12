البروفسور احمد شعلال للإذاعة : مخطط الحكومة يهدف إلى إعادة الثقة بين المواطن و الحكومة

أكد البروفسور احمد شعلال نائب بالمجلس الشعبي الوطني ان مخطط الحكومة الحالي يهدف إلى إعادة الثقة بين المواطن والحكومة وتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي.

وأضاف احمد شعلال الذي نزل هذا الأربعاء ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن هذا المخطط جاء في ظرف خاص وجاء بوثيقة شاملة تعرضت لكل نواحي الاقتصاد الجزائري والجانب السياسي في تسيير الدولة.

وأوضح ان النواب في نقاشاتهم ثمنوا كل ما يمكن تثمينه من اجل الوصول الى الجزائر جديدة التي يحلم بها المواطنون، من خلال مطالبة الحكومة بالتعبير عن الآليات التي من شانها ان تكفل الوصول للأهداف المرسومة ضمن هذا المخطط ، أي ماهي هذه الآليات واين نجد الأموال اللازمة لتحقيق هذا المخطط الطموح جدا.

وأشار ضيف الاولى الى ان النواب اليوم يطالبون بترشيد نفقات الدولة لان السنوات الماضية شهدت تسيبا كبيرا في اهدار المال العام.

وأبرز المتدخل ان مساهمة النواب تتمثل في عدم تعطيل عمل الحكومة مع اعتماد الصراحة والشفافية التي افتقدناها سابقا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية