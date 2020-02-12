الصين: ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 1110 حالة

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 1110 حالة في جميع أرجاء البلاد، فيما سجلت مقاطعة هوبى 94 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت لجنة الصحة في هوبي، في تقريرها الثلاثاء،11 فيفري 2020 ،تسجيل 1638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تضم مدينة ووهان،حيث ظهر الفيروس وتفشى لأول مرة في ديسمبر الفارط.

و بناء على البيانات الرسمية من الحكومة، ارتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الصين إلى أكثر من 44200 حالة.

من جهة أخرى ،قررت الحكومة الصينية طرد إثنين من كبار مسؤولي الصحة في مقاطعة هوبى يوم الثلاثاء، بسبب التقصير في مواجهة الفيروس.

وكانت السلطات الصينية قد تعرضت لإنتقادات متزايدة مؤخرا بسبب طريقة معالجتها للأزمة مع إنتشار الفيروس.