تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1 بسبب انتشار فيروس كورونا

تم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرىي المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحدي المقرر في 19 أفريل المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا حسب ما أعلن عنه الأربعاء الاتحاد الدولي للسيارات.

و من المقرر أن تجري جائزة سباق استراليا بملبورن يوم 15 مارس على أن تكون متبوعة بالجائزة الكبر لفيتنام يوم 5 ابريل و التي تنظمه لأول مرة في تاريخها.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الأسبوع الماضي تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا التي تكون الأندية الصينية طرفا فيها إلى شهري أفريل وماي المقبلين بالإضافة إلى تأجيل مباريات أندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حتى أفريل المقبل.

كما اضطر الاتحاد إلى إرجاء كاس آسيا لكرة القدم داخل الصالات إلى موعد يحدد لاحقا بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان خلال الفترة من 26 فيفري الجاري إلى 8 مارس المقبل.

من جانبه أرجأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات التي كانت مقررة في مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينيةي إلى مارس 2021.