العاب الأندية العربية للسيدات: فوز المجمع البترولي بلقب الدورة

فاز المجمع الرياضي البترولي هذا الأربعاء بلقب الطبعة الخامسة من مسابقة الكرة الطائرة ضمن دورة العاب الأندية العربية للسيدات التي احتضنت فصولها الشارقة الإماراتية.

وافتكت البتروليات الفوز في المباراة النهائية من نادي سبورتنغ المصري وبنتيجة ثلاثة أشواط لواحد فيما عادت المرتبة الثالثة لسيدات النادي الصفاقسي التونسي اللواتي فزن على فريق البلد المنظم الشارقة الإماراتي بـ (3-0).

وتشارك الجزائر في موعد الشارقة في خمسة أنواع من الرياضات و هي: كرة السلة و الكرة الطائرة ممثلة بالمجمع البترولي، الجمعية الرياضية النسوية لبودواو و بوزريعة (كرة الطاولة)، أولمبي بئر التوتة (كاراتي) وجبالنا لأولاد فايت (الرمي بالقوس)، فيما تغيب رياضة ألعاب القوى عن الموعد، وهو ما قد يحرم الوفد الرياضي النسوي الجزائري من الاحتفاظ بلقبه في الجدول النهائي للميداليات.

بالإضافة للجزائر، تشارك في هذه الدورة أندية تمثل 15 بلدا وهي الإمارات العربية المتحدة و العربية السعودية والبحرين و الأردن والكويت ومصر وليبيا و السودان وسوريا و تونس وفلسطين و سلطنة عمان والعراق والمغرب.