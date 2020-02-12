المشاركون في حصة "لأمنكم": دور كبير للإعلام الأمني في توعية المواطن وتعزيز الوحدة الوطنية

شكل موضوع "أهمية البرامج الإذاعية الأمنية في التوعية ورفع درجة الحس الأمني لدى المواطن" محور نقاش حصة"لأمنكم" بمناسبة احياء اليوم العالمي للإذاعة الموافق لـ13 فيفري من كل سنة ،هذا الأربعاء، حيث أبرز المشاركون الدور الكبير للإعلام الأمني في توعية المواطن وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار البلاد.

وأكد ضيوف الحصة التي تبث ضمن الفضاء الإذاعي للأمن الوطني عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى على الدور الهام للإذاعة في ترسيخ الوعي الأمني لدى المواطن كونها الوسيلة الأقرب لكل فئات المجتمع.

وفي هذا الجانب أفاد عميد أول للشرطة عمر لعروم مدير خلية الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الإعلام الأمني ساهم في تحسيس المواطن بالتحديات الأمنية الراهنة وبفضله تم احباط الكثير من الفتن والاطاحة بشبكات اجرامية ،اضافة إلى مساهمته في تعزيز التماسك بين أفراد المجتمع.

وأشار عمر لعروم إلى أهمية دور الاذاعة في ايصال الرسالة الأمنية التوعوية بقوة كونها وسيلة متاحة لكل المواطنين وتخاطبهم باللغة التي يفهمونها.

من جهته قال المقدم مصطفى مراح المشرف على حصة "السليل"التي تنتجها مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي إن "للإعلام الأمني أهمية كبرى في ترسيخ الوعي الامني لدى المواطن وادراكه لحجم التحديات التي تواجهها الجزائر، ولذلك حرصنا من خلال هذه الحصة على تقديم رسالة لتعزيز وحدة وتماسك الجزائريين،" وأن استقرار الوطن خط احمر لا يمكن تجاوزه ".

ويرى مصطفى مراح أن الإعلام أصبح سلاحا فعالا في الحروب الحديثة التي تعتمد على خلق الشرخ بين مكونات المجتمع الواحد ولذلك اردنا من (السليل) أن تكون فضاء جديدا لتواصل الجيش مع الشعب في كل القضايا الأمنية".

وتجدر الإشارة إلى أن حصة "لأمنكم" تهدف إلى إبراز التكامل بين مختلف المؤسسات الأمنية في الإستراتيجية الإعلامية الأمنية الهادفة إلى تحقيق استقرار وأمن البلاد.

المصدر: ملتميديا الإذاعة الجزائرية