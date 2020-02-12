شرفي : السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصبحت من المؤسسات "التي يريد لها رئيس الجمهورية مكانة ويدعمها بكل الطرق القانونية"

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, هذا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية, رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي.

وعقب هذا الاستقبال قال السيد محمد شرفي :" لقد كرمني رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهذا الاستقبال أين سلمت له التقرير الذي أعدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طبقا للقانون والمتعلق بالانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر 2019."

وأضاف يقول : إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصبحت هيكلا من هياكل الدولة والتي يريد رئيس الجمهورية لها مكانة وتحظى بدعم منه بكل الطرق القانونية الممكنة ".

وزيادة على تسليم هذا التقرير أضاف السيد شرفي :" عملنا سنة جديدة والمتمثلة في " ميثاق أخلقة العمل الانتخابي " الذي بادرت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال العملية الانتخابية والذي كان قد امضي من قبل المترشحين ، أراد السيد رئيس الجمهورية أن يكون أساس البناء الديموقراطي للدولة الجزائرية الجديدة ويسلم ويمرر للأجيال القادمة ، كما تطرقنا إلى كل ما يتعلق بالدستور المقبل والانتخابات ."