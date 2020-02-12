أورورك يبرز دور الجزائر في تسوية الأزمة في ليبيا

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر, جون أورورك هذا الأربعاء على دور الجزائر في تسوية الوضع في ليبيا مشيرا الى "الحنكة و الإصرار اللذين تعمل بهما الجزائر دبلوماسيا من اجل إيجاد مخرج للازمة" في هذا البلد.

و صرح أورورك خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في الجزائر يقول "إننا نرى الحنكة و الإصرار الذين تعمل بهما الجزائر دبلوماسيا من اجل إيجاد مخرج للازمة الليبية و تفادي التصعيد".

و في معرض تطرقه لموقف الاتحاد الأوروبي من الوضع السائد في ليبيا أكد أورورك أن "الاتحاد الأوروبي يصطف إلى جانب موقف الأمم المتحدة" التي تعمل من اجل إيجاد حل سلمي و دبلوماسي.

أما عن إجابته على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي من النزاع في الصحراء الغربية فقد أشار السفير اورورك إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم المسار الأممي و لوائح الأمم المتحدة.

و تابع قوله إن "موقف الاتحاد الأوروبي واضح تماما في هذا الموضوع".

كما أكد في رده على سؤال حول المساعدة التي يمكن للاتحاد الأوروبي ان يقدمها من اجل إعادة "الأموال و الأملاك المنهوبة و المهربة إلى البلدان الأوروبية" قائلا ان ذلك "صعب جدا".

و استطرد اورورك قائلا إن "البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا سلطة لها على حسابات الأشخاص المشتبه بهم", مذكرا بان تونس قد بادرت غداة ثورة 2011 إلى نفس المسعى لكن -كما قال- "بدون اي نتيجة".

كما أكد أن الأملاك المنهوبة الموجودة في بلدان الاتحاد الأوروبي "يمكن ان تعزى الى صفقات مشبوهة".

وكان اورورك قد تطرق قبل ذلك إلى العلاقات التي أكملت سنواتها الأربعين بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر موضحا إن كل تلك المرحلة قد تميزت ب"بكثير من المبادلات المثمرة والاحترام المتبادل و التفاهم و الشراكة حيث انه رغم بعض الخلافات إلا أننا نشجع بقوة مواصلة جهودنا في تعزيز هذه العلاقات الثنائية".

و خلص في الأخير إلى التأكيد "أننا اجتهدنا خلال كل هذه السنوات في إقامة علاقات متينة مع الجزائر و تطويرها و تحويلها و تحديثها من اجل خير و رفاه شعوب كلا الجانبين".