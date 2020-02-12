مأساة رقان...جامعة أدرار تحضر مشروع قانون يجرم فرنسا

اكد مختصون في عدة مجالات لملتيميديا الإذاعة على أن يرابيع رقان جرم مشهود بأثر رجعي قابل للتمديد، في وقت يسعى رجال القانون في الجزائر الى بناء استراتيجية شاملة لتجريم فرنسا وطنيا ودوليا بعد 60 سنة من المحرقة النووية بالصحراء الجزائرية .

..نحو بناء استراتيجية قانونية شاملة لتجريم فرنسا على محرقتها النووية

وفي هذا الصدد صرح أستاذ القانون الدكتور ميزاولي محمد أن قسم القانون بجامعة أدرار يحضر برنامج تشريع قانون متكامل يأخذ بعين الاعتبار كافة المسائل التي من شأنها ان تجرم فرنسا انطلاقا من المعطيات التاريخية والدراسات البيئية للمنطقة و سيعرض هذا الأخير على الجهات الوصية بهدف تفعيله وطنيا على أمل أن يجد إسقاطاته على المستوى الدولي.

التأثيرات الإشعاعية ستستمر لأكثر من 24 ألف سنة قادمة

من جهته كشف المختص في الفيزياء النووية البروفيسور عبد الكاظم العبودي صاحب كتاب يرابيع رقان بأن المواد التفجيرية التي استخدمتها فرنسا في تجاربها النووية بالجنوب الجزائري اغلبها من البلوتنيوم الذي يحدد عمره الزمني بـ 4,2 مليار سنة بالإضافة إلى مادة اليورانيوم الذي يستمر اشعاعه إلى أزيد من 24 الف سنة.

وقال العبودي بأن المناطق التي تعرضت للتفجيرات النووية التي امتدت الى 58 تفجيرا انطلاقا من رقان و وصولا إلى تمنراست هي من اكبر المناطق المنكوبة اشعاعيا في الكرة الارضية .

وأشار المتحدث الى التغير الجذري على مستوى التنوع الحيوي في جميع الحيوانات و النباتات التي عاشت في المنطقة جراء المحرقة النووية كما نوه الى الجهد العلمي الكبير والميزانيات الواسعة التي يتطلبها تحديد المناطق الملوثة بالإشعاعات خصوصا مع انعدام المراجع التي تصر فرنسا على اخفائها تسترا على جرمها النووي .

الجريمة النووية عابرة للأجيال بأثر بعدي

وذهب أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة تيبازة الدكتور دحمان تواتي في دراسته المعنونة بـ "غياب الضحية في التفجيرات النووية في رقان" إلى القول بأن المصاب بأثر تفجيرات سلاح الدمار الشامل برقان يمكن أن يكون في أي مكان وزمان، معللا قوله بأن انتقال الرمال الملوثة كفيل بنقل الاشعاع الى شمال البلاد وعليه هذه الاشعاعات النووية لها اثر بعدي لايقتصر على جيل التفجيرات وهي بذلك جريمة كاملة الأركان غير أن الضحايا لايمكن تحديدهم إلا بعد ظهور أعراض الامراض الناجمة عن التعرض لها .

تشوهات وأمراض وراثية دليل ملموس على جرم فرنسا الذي تحاول طمسه

ونوه الأستاذ المحاضر بكلية الطب بالجزائر العاصمة البروفسور بن عامر مصطفى، إلى التعقيدات الصحية التي تتسبب بها اليوم تلك التفجيرات النووية الواقعة منذ 60 سنة في رقان والتي يبدو أثرها جليا على ساكنة الجنوب.

وقال البروفيسور بن عامر ان نسوة رقان خصوبتهن أقل بكثير من المعدل الطبيعي في الجزائر بالإضافة الى تفشي التشوهات الخلقية لدى المواليد الجدد ناهيك عن الأعداد المهولة للمصابين بالأورام الخبيثة، فالمشكلات الصحية المعقدة والكرموزومات المشوهة جينيا دليل قاطع وبرهان ساطع على فداحة ما اقترفه المستعمر في يرابيع رقان.

التاريخ لن يرحم فرنسا التي جعلت من جنوب الجزائر حقلا لتجاربها النووية

وبالعودة إلى السياق التاريخي للجريمة، أرجع أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة أدرار الدكتور محمد حوتية تكالب فرنسا النووي الى سعيها لتحصيل مكانة دولية بين القوى الكبرى التي سبقتها في المضمار النووي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي أرادت فرنسا أن تستقل عن دعمها العسكري وكذا رغبة المستعمر في فصل الجنوب عن شمال البلاد، بعد تأكده من أن استقلال الجزائر يلوح في الأفق.

وقال محمد حوتية بأن فرنسا ربطت رقان مباشرة بباريس وعكفت على مدار 3 سنوات على تحويل المنطقة الى مختبر في الهواء الطلق بكامل التجهيزات لتباشر جرمها النووي ذات الـ 13 فبراير من سنة 1960.

وشدد المتحدث على قوة التفجيرات النووية التي بلغت شدتها 5 أضعاف تفجيرات هيروشيما ونكازاكي وقال إن المستدمر الفرنسي استحضر كافة مظاهر الحياة في حقله النووي بغية رصد أثر التفجيرات على كل مايدب على أرض رقان، فلم يسلم بشر ولا شجر من جريمة نووية مع سبق الاصرار و التمديد لم ولن تغتفر.

المصدر:ملتميديا الاذاعة الجزائرية - ايمان لعجل