ليبيا : مجلس الأمن يصوت على أول نص ملزم لوقف إطلاق النار

يصوت مجلس الأمن الدولي هذا الأربعاء 12 فيفري 2012 على أول نص ملزم لوقف إطلاق النار في ليبيا ،حيث يدعم هذا الأخير خارطة طريق أممية من 55 نقطة لإنهاء الأزمة في ليبيا.

ويلزم هذا القرار- الذي قامت بصياغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه اليوم - "كافة الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار،في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة".

كما يفرض المشروع "امتثال كافة الأعضاء" لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011 ، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا - جانفي الماضي- بالامتناع عن "التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية".

ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية، وخاصة الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي إلى بحث كيفية دعمها للأمم المتحدة في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.

ويطالب مشروع القرار كذلك بضرورة مواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الليبية التي تشكلت في نهاية شهر جانفي عن توصيات قمة برلين في 19 من نفس الشهر، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يشمل آلية المراقبة والفصل للقوات وإجراءات داعمة لبناء الثقة.

المصدر : وأج - صونية حريش