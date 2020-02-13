الإذاعة الجزائرية تنظم هذا الخميس حفلا فنيا بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة

تحيي الإذاعة الجزائرية هذا الخميس اليوم العالمي للإذاعة المصادف لـ 13 فيفري من كل سنة.

و بهذه المناسبة التي أقرتها المنظمة الدولية للتربية والعلوم و الثقافة " اليونسكو" والتي اختير لها هذا العام شعار "الإذاعة و التنوع"، تنظم الإذاعة الجزائرية مساء الخميس حفلا فنيا بالمركز الثقافي للمؤسسة عيسى مسعودي بدءا من الساعة 19.00 تحيه كوكبة من الفنانات والفنانين من مختلف الطبوع الفنية والموسيقية لإبراز تنوع الأغنية الجزائر وثرائها.

وينتظم الحفل برعاية من الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية السيد محند اوبلعيد السعيد ووزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة السيد عمار بلحيمر وبحضور وزير الثقافة السيدة ملكية بن دودة.