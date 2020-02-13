ياسر جرانة للإذاعة : تطوير المضمون والمصداقية من أهم عوامل نجاح الإذاعة

أكد ياسر جرانة مدير الإذاعة باتحاد إذاعات الدول العربية على المصداقية في الأداء الإعلامي الذي يجعل من الإذاعة مصدرا هاما للخبر، وأنه يجب على الإذاعة ان تطور في المضمون والمحتوى حتى تبقي على قيد الاستماع.

وأضاف ياسر جرانة الذي نزل ضيفا هذا الخميس على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الإذاعة باتت اليوم تواجه تحديات على مختلف الأصعدة الإعلامية، ولهذا يجب عليها ان تساهم في إدماج و مخاطبة الجميع على مختلف اتجاهاتهم الفكرية والعرقية والدينية، دون تمييز.

وفي اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف 13 فيفري من كل سنة أشاد جرانة بدور الإذاعة الجزائرية النشيط الذي مكنها من حصد العديد من الجوائز.

وأشار إلى أن اتحاد الإذاعات العربية يحرص على الخدمات الإعلامية بصفة عامة، والإذاعية على وجه التحديد، من خلال التعامل مع التقنيات والإعداد الجيد للمضمون عبر أكاديمية معدة على احدث طراز.

"هذه الأكاديمية تقدم دورات متطورة جدا مواكبة لأحدث الأساليب والمناهج العالمية لتطوير الأداء الإعلامي والكفاءات البشرية التي تعمل على التقنيات المتطورة".

وقد أشادت منضمة اليونيسكو بما يقوم به الاتحاد عالميا و الذي تعتبره من أفضل الاتحادات الدولية في هذا المجال.

المصدر: الإذاعة الجزائرية