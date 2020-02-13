تدمير 3 مخابئ للجماعات الإرهابية و8 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى و تيبازة

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي, هذا الأربعاء بكل من ولايتي عين الدفلى وتيبازة, ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية و 8 قنابل تقليدية الصنع, حسبما أفاد به الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 12 فيفري 2020 إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من عين الدفلى وتيبازة بالناحية العسكرية الأولى, 03 مخابئ للجماعات الإرهابية و08 قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى".

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, 08 أشخاص وضبطت شاحنة ومولدين (02) كهربائيين ومطرقة ضغط و 150 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب".

في سياق آخر, "ضبط حراس السواحل بوهران بالناحية العسكرية الثانية, 12 كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني, بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة, تاجر مخدرات وضبطوا 5,8 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 490 قرص مهلوس".

من جهة أخرى, "أوقف عناصر الدرك الوطني 03 أشخاص بحوزتهم 03 بنادق صيد بكل من باتنة وسطيف بالناحية العسكرية الخامسة".