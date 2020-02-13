مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء قرارا يطالب بـ" وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا فيما لا تزال الهدنة الهشة في البلاد سارية المفعول منذ جانفي المنصرم.

وخضع نص القرار الذي أعدّته بريطانيا وأقر بـ 14 صوتا من أصل 15 في المجلس بعدما امتنعت روسيا عن التصويت لنقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع، ما يؤكد استمرار الانقسام الدولي الحاد حول ليبيا على الرغم من التوصل مؤخرا لإجماع دولي خلال قمة برلين يوم 19 جانفي المنصرم على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في البلاد والإبقاء على الحظر المفروض على الأسلحة.

و يؤكد القرار على "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة و بدون شروط مسبقة".

و في هذا النص اختارت لندن الإبقاء على عبارة" انشغال (المجلس) حيال التدخل المتزايد للمرتزقة في ليبيا".

وكانت كلمة "مرتزقة" مصدر انسداد المفاوضات من طرف روسيا في الأسبوع الأخير ، وتطالب موسكو تعويض كلمة" مرتزقة" بـ"مقاتلين إرهابيين أجانب ".