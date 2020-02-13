الجمعية الفنية الألفية الثالثة تنظم حفلا تكريميا للفنانين بوعجاج والقبي

تنظم الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة، هذا السبت بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، حفلا تكريميا بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي على شرف قامتين في الفن الشعبي الجزائري،وهما الفنان حاج معزوز بوعجاج والفنان عبد الرحمان القبي.

وفي هذا الصدد أفاد رئيس الجمعية الفنية الثقافية للألفية الثالثة سيد علي بن سالم أن الفنانين قامتين كبيرتين في الفن الجزائري، وهبا حياتهما للفن ودونا اسمها في الساحة الفنية الجزائرية.

وأشار بن سالم إلى أنه تم تكريم 131 فنان منذ بداية 2001 إلى يومنا هذا.

وسينشط هذا الحفل التكريمي نخبة من الفنانين من بينهم عبد القادر شاعو، حكيم العنقيس ابن المرحوم بوجمعة العنقيس، والفنان سمير تومي إلى جانب حضور فنانين من المسرح في الاذاعة والتلفزيون.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - حليمة حريش