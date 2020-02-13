كأس الجزائر : وداد بوفاريك و جمعية وهران يسقطان الكبار و حامل اللقب يغادر المنافسة

تمكن فريقا وداد بوفاريك (بطولة الهواة) وجمعية وهران (الرابطة الثانية) من الإطاحة بكبار الأندية وذلك في الدورين ثمن النهائي والـ16 لكأس الجزائر لكرة القدم، اليوم الخميس، بفوزهما على كل من مولودية وهران واتحاد الجزائر المنتميان إلى الرابطة الأولى، فيما غادر حامل اللقب، شباب بلوزداد، المنافسة إثر خسارته في بسكرة أمام الاتحاد المحلي.

كما عرف الدور ثمن النهائي خروج ناد آخر من الرابطة الأولى ويتعلق بجمعية عين مليلة التي سقطت على ميدانها بثلاثية لواحد أمام تشكيلة أخرى من بطولة النخبة، أهلي برج بوعريريج.

وبهذا يرتفع عدد الأندية المنتمية إلى الرابطة الأولى المغارة إلى تسعة، في انتظار التعرف على هوية المغادر المقبل، خلال اللقاء الذي سيجمع بين وفاق سطيف بالضيف شباب قسنطينة مساء اليوم الخميس.

واستطاع وداد بوفاريك، متصدر بطولة الهواة (مجموعة الوسط)، من إزاحة ناد آخر كبير، وهو مولودية وهران بالفوز عليه (2-0)، بثنائية وقعها خطاب (45+1 و 54)، بعدما كان قد أزاح مولودية الجزائر في الدور السابق بركلات الترجيح.

وبات ممثل "المتيجة" يحقق مشوارا جيدا هذا الموسم، ببلوغه ربع نهائي الكأس، وشقه الطريق للصعود الى الرابطة الثانية المحترفة.

كما عرف هذا الدور، مفاجأة أخرى من العيار الثقيل، بخروج حامل كأس السنة الماضية، شباب بلوزداد على يد اتحاد بسكرة بهدف أمضاه القناص جعبوط في الدقيقة (38) عن طريق ضربة جزاء، ليتبخر حلم "العقيبة" في معانقة الكأس التاسعة في تاريخه.

من جهته، حقق أهلي برج بوعريريج تأهلا عن جدارة عندما أطاح بجمعية عين مليلة على أرضها بواقع (3-1)، علما أنه أنهى الشوط الأول متقدما بثنائية نظيفة.

أما اتحاد بلعباس (الرابطة الأولى)، حامل كأس 2018، فقد واجه صعوبات قبل الفوز على الضيف اتحاد عنابة، من الرابطة الثانية، بهدف وحيد وقعه اللاعب بوقطاية (د 61).

في حين استغل أمل بوسعادة (الرابطة الثانية) من عاملي الأرض والجمهور ليهزم ناد آخر من الرابطة الثانية، ويتعلق الأمر بأمل الأربعاء (1-0) بفضل لاعبه غزالة (د 44).

ليبقى فريقا أمل بوسعادة ووداد بوفاريك الوحيدين من الأقسام الغير منتمية إلى بطولة النخبة في ربع النهائي.

من جانبه، حقق فريق جمعية وهران المفاجأة بإزاحته لاتحاد الجزائر، في لقاء متأخر عن الدور 16، بهدف وقعه اللاعب بن رقية في الدقيقة (54)، ليقضي على أحلام النادي العاصمي الذي كان يطمح بالكأس لإنفاذ موسمه. وبهذا تضرب جمعية وهران موعدا في ثمن النهائي مع جمعية الشلف.

بالمقابل، وفي لقاء متأخر عن الدور ال16، استعرض نادي بارادو عضلاته بعدما هزم ضيفه مولودية البيض (ما بين الجهات/جنوب شرق) بخماسية نظيفة.

وبعد شوط أول انتهى بتقدم "الباك" بهدف يتيم، تحركت "آلة" "الأكاديميين" لتمطر شباك المولودية بأربعة أهداف، مستغلة الانهيار البدني للضيوف بسبب التنقل المرهق عبر سيارات أجرة "تاكسي" اثر تعطل الحافلة الخاصة بالفريق.

وهكذا يضرب "الأتليتيك" موعدا في ثمن النهائي مع ناد من بطولة ما بين الجهات (شرق) ويتعلق الأمر بترجي قالمة.