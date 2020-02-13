الإذاعة تحتفل بيومها العالمي بابراز الثراء الفني في الجزائر

قال المدير العام للاذاعة الجزائرية جمال سنحضري إن الإذاعة تسعى إلى التعريف بالتنوع الفني في الجزائر، وتشجيع المواهب الفنية وحفظ التراث اللامادي، داعيا الى تشجيع المواهب الفنية وابراز الثراء الثقافي.

وأكد سنحضري -لدى افتتاحه الحفل الفني الذي احتضنه النادي الثقافي عيسى مسعودي بالإذاعة الجزائرية- أن المؤسسة تسعى لإحياء التراث اللامادي عبر احتفائها بالطبوع الفنية المختلفة وتشجيعها للمواهب والتعريف بالثراء والتنوع الذي يميز الثقافة الجزائرية، كاشفا في هذا السياق أن الاذاعة نظمت يوما مفتوحا حول التنوع وفق ما اقرته اليونيسكو في اليوم العالمي للاذاعة الذي حمل شعار الاذاعة والتنوع هذا العام، ليكلل بهذا الحفل الفني الساهر، الذي يعطي صورة على ما تزخر به الجزائر من تنوع فني وثقافي جدير بالتثمين.

وحضر الحفل الفني الذي احتضنته الاذاعة الوزير مستشار الاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، ومدير المركز العربي لتبادل الاخبار والبرامج باتحادات الاذاعات والتلفزيونات العربية محسن سليماني، والمدير العام للتلفزيون الجزائري احمد بن صبان.

وعرف الحفل الفني مشاركة عدد من الفنانين الجزائريين في مختلف الطبوع الغنائية، حبث انطلق الحفل بمعزوفة بعنوان "أمل" باشراف سيد احمد فلاح، من انتاج الفرقة الموسيقية للاذاعة، ليتلوها المطرب الشاب زهير مازاري الذي امتع الحضور بأغنيتين شعبيتين تكريما لروح عمر الزاهي ومحبوباتي، كما حضرت الأغنية القبايلية عبر الفنانة اميرة دباش كما لم تغب ايضا أغنية الراي مع فيصل ريان والأغنية الصحراوية مع الفنانة جميلة منصوري خريجة الحان وشباب.

يذكر أن الـ 13 فيفري هو اليوم الذي أقرته منظمة اليونيسكو للاحتفال باليوم العالمي للإذاعة ،وتعود فكرة الاحتفال بهذا اليوم للأكاديمية الإسبانية للإذاعة وجرى تقديمها رسميا من قبل الوفد الدائم لإسبانيا لدى اليونسكو في الدورة 187 للمجلس التنفيذي في سبتمبر 2011.

وتمّ الاختيار على تاريخ 13 فيفري يوما عالميا للإذاعة لأن الأمم المتحدة أنشأت في مثل ذلك اليوم من عام 1946 إذاعة الأمم المتحدة.

المصدر: ملتميديا الإذاعة الجزائرية