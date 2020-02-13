الوزير الأول يجدد موقف الجزائر الثابت تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية

جدد الوزير الأول ، عبد العزيز جراد ، مساء اليوم الخميس ، ثبات موقف الجزائر اتجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية ، مشددا على أن "بلادنا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين ولا تريد المساس بسيادتها الوطنية".

وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مخطط عمل الحكومة ، و التي تمحورت حول القضيتين الفلسطينية والصحراوية، قال السيد جراد أن "فلسطين في قلوبنا ووجداننا وليست في برنامج حكومة أو وثيقة رسمية".

كما تابع في هذا السياق قائلا : " موقف الجزائر ثابت تجاه القضية الصحراوية وشعبها ونحن مع حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مهما كانت قريبة أو بعيدة ".

وشدد الوزير الأول على أن هذه المواقف تعكس مبادئ الجزائر، ليردف في ذات الصدد: "نحن لا نريد أن نتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين ولا نريد المساس بسيادتنا الوطنية".