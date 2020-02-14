استقرار أسعار النفط وسط توقع أداء أسبوعي جيد بفضل آمال خفض الإمدادات

﻿سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، استقرارا، لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع مدفوعة بمال بأن ينفذ منتجون كبار تخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين الناجم عن وباء فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 35ر56 دولارا للبرميل، بعد أن ربحت واحدا بالمائة في الجلسة السابقة.

وسجل برنت ارتفاعا قدره 4ر3 بالمائة في الأسبوع، وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من جانفي الماضي.

وربحت العقود الجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 46ر51 دولارا للبرميل.

وزاد الخام القياسي 5ر0 بالمائة أمس الخميس وهو مرتفع 2ر2 بالمئة حاليا في الأسبوع.

وهوت أسعار الخام نحو 20 بالمائة من مستويات قياسية سجلتها في 2020 في الثامن من يناير الماضي مع تصاعد المخاوف بشأن فائض المعروض واحتمال حدوث انخفاض كبير في طلب الوقود في الصين، في الوقت الذي تسببت فيه إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا في عرقلة النشاط الاقتصادي.

وإزاء تراجع الطلب، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء (ما يعرف باسم مجموعة أوبك، خفض الإنتاج بما يصل إلى 3ر2 مليون برميل يوميا.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس، أن ينخفض الطلب على النفط في الربع الأول من 2020 بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2009 بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.

