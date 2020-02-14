فيروس كورونا يسبب خسائر مادية وبشرية فادحة حول العالم

﻿إصابة أكثر من 1700 شخص من العاملين في المجال الطبي في الصين بفيروس كورونا الجديد

أعلنت سلطات الصحة الصينية اليوم الجمعة إصابة 1716 شخصا من العاملين في المجال الطبي بعدوى فيروس كورونا الجديد حتى 11 فبراير.

و قالت السلطات بان هذا العدد يمثل نسبة 3.8 بالمئة من الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد موضحة ان ستة أشخاص من بينهم قد توفوا بسبب الفيروس وهو ما يمثل نسبة 0.4 بالمئة من حالات الوفاة في الصين جراء الفيروس.

و كانت اللجنة الوطنية الصينية للصحة اعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 1380 حالة وفاة بجانب 63851 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس حتى أمس الخميس.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت تقارير بتسجيل 5090 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و121 وفاة جديدة أمس من بينها 116 وفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالتان في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة وفاة في كل من آنهوي و خنان وتشونغتشينغ.

﻿الصين: تخصيص نحو 26 مليار يوان لتحسين ظروف عمل الطاقم الطبي المكافح لفيروس كورونا

خصصت السلطات الصينية 25.94 مليار يوان (3.71 مليار دولار أمريكي) حتى امس الخميس لتحسين ظروف عمل الطاقم الطبي الذي يكافح فيروس كورونا الجديد,حسبما صرح مسؤول اليوم الجمعة.

و قال أو ون هان مساعد وزير المالية في مؤتمر صحفي في بكين ان الأموال استُخدمت لشراء المعدات الطبية والمواد الواقية وتحديث المنشآت في المؤسسات الطبية.

و اضاف ان كل عامل في مجال الوقاية الطبية والوبائية في خط المواجهة سيتلقى إعانة قدرها 300 يوان أو 200 يوان في اليوم وفقا لمستويات المخاطر المختلفة التي ستغطيها المالية المركزية بالكامل.

و كانت اللجنة الوطنية الصينية للصحة اعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 1380 حالة وفاة بجانب 63851 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس حتى نهاية أمس الخميس.

شركات الطيران العالمية تكبدت خسائر بمليارات الدولارات بسبب كورونا

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، أن شركات الطيران العالمية تكبدت خسائر بمليارات الدولارات جراء فيروس كورونا.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة "أن أرباح شركات الطيران العالمية سجلت "تراجعا محتملا بين 4 إلى 5 مليارات دولار".

وأضافت أن حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى البر الرئيسي للصين وأن 50 شركة طيران أخرى قلصت عملياتها الجوية ذات الصلة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض بنسبة 80 بالمائة في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين وانخفاض بنسبة 40 بالمائة في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين.

و اوضحت ان الربع الأول من العام الجاري سجل "انخفاضا بنسبة تتراوح بين 39 يالمائة و41 بالمائة في سعة الركاب أي أقل بما بين 16.4 و 19.6 مليون مسافر مقارنة بما كانت تتوقعه شركات الطيران".

و اضافت أنه قبل الوباء,كانت شركات الطيران تخطّط لزيادة طاقتها بنسبة 9 بالمائة على الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى الصين خلال الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019.(واج)

﻿منظمة الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بفيروس كورونا

حذر خبير في منظمة الصحة العالمية من أن الإصابة بفيروس كورونا الجديد قد تطال "ثلثي سكان كوكبنا".

وقال الخبير إيرا لونجيني ,الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية,وفقا لقناة "روسيا اليوم" إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس لكنها لن توقفه لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات".

وأشار إلى أن كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت ان انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس كورونا بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين قد يكون "شرارة ستتحول إلى حريق كبير".