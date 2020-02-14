زطشي يؤيد فكرة تنظيم كأس إفريقيا للأمم كل 4 سنوات

تمنى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خير الدين زطشي إقامة نهائيات كأس إفريقيا للأمم كل أربع سنوات مثلما اقترحه رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني انفانتينو.

و قال زطشي في تصريح لموقع "فاف- تي في" :" أنا موافق على تنظيم كأس إفريقيا كل أربع سنوات وكنت قد صرحت بذلك من قبل للإذاعة الجزائرية. نحن نساند تنظيم هذه المنافسة كل 4 سنوات شريطة أن يكون دفتر الشروط أكثر صرامة مما عليه الآن".

وكان رئيس الفيفا جياني أنفانتينو قد اقترح مؤخرا بالرباط فكرة تنظيم الكان كل 4 سنوات من أجل أن "تكون أكثر انتعاشا تجاريا و أكثر تشويقا على الصعيد الدولي".

وقال الرجل القوي للهيئة الكروية العالمية خلال ملتقى خصص لتطوير المنشئات الكروية بالقارة الإفريقية المنظم بالمغرب ما يلي :" إن كأس إفريقيا تدر أرباحا أقل من بطولة أوروبا بنحو 20 مرة وفي مجال المنشئات لم أشاهد قط خلال سفرياتي ملاعب عصرية. لا ينبغي انتظار تنظيم كأس إفريقيا لإنجاز ملعب وسنساعد القارة الإفريقية حول هذه المسالة ".

وبالنسبة للرئيس السابق لنادي بارادو يشكل تنظيم المنافسة الأفريقية كل عامين فشلا لهذه الدورة الكبيرة. حيث يقول:" بالنسبة لي تنظيم الكان كل عامين يعتبر فشلا للمنافسة. والسبب الحقيقي يكمن في أن الكان تمثل عبئا ماليا ثقيلا للبلدان المنظمة. لقد لاحظنا غالبا منافسة بدون حضور جماهيري باستثناء المباريات التي تهم منتخب البلد المنظم أو انطلاقا من الدور ربع النهائي من البطولة. من الناحية الاقتصادية تكون الأمور محدودة".

و تمنى الرجل الأول للفاف أنه في حال تغيير فترة تنظيم المنافسة أن تبرمج في السنة الخالية من منافسات دولية كبيرة.

و أوضح زطشي في هذا السياق قائلا :"في حال تنظيم كأس إفريقيا كل 4 سنوات أقترح أن تجري في سنة لا تعرف تنظيم أي منافسة كبرى ككأس العالم أو بطولة أوروبا. في هذه الحالة ستصبح الكان حدثا بارزا للسنة حيث سيدر كثيرا للكونفدرالية الإفريقية و تعطي الوقت الكافي للبلد المنظم لتحضير هذه المنافسة في أحسن الظروف".

يذكر أن النسخة الأخيرة لكأس لإفريقيا للأمم جرت في الصائفة الماضية بمصر و عرفت تتويج المنتخب الجزائري باللقب على حساب السنغال (1-0) على أن تجرى النسخة المقبلة بالكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير 2021.