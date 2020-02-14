وزير الاتصال المالي : 20 مدنيا لقي حتفهم في هجوم شنه مسلحون على قرية "أوغوساغو "

لقي 20 مدنيا على الأقل حتفهم في هجوم شنه مسلحون على قرية "أوغوساغو" الواقعة بوسط مالي وفق حصيلة جديدة أولية قدمها اليوم الجمعة وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة المالية ، يايا سنغاري ،في تصريح أدلى به لصحفي قناة الجزائر الدولية مراد مسعودان. يضاف إليها خسائر مادية معتبرة . وكانت قد أفادت السلطات المحلية في أول حصيلة تم نشرها اليوم الجمعة أن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون على القرية .

وقال وزير الاتصال المالي :" أن ضحايا هذه القرية حرقت منازلهم وحيواناتهم وعلى اثر هذا الهجوم تدخل الجيش ليتموضع في محيط هذه المدينة لنجدة وحماية السكان. وأضاف ذات المصدر انه لا يسعنا إلا التنديد بهذه الهجومات المتكررة .

و عقب تقديمه لهذه الحصيلة الأولية دعا وزير الاتصال المالي سكان القرية إلى التعاون ودعم مع القوات المسلحة المالية و أخذ الحيطة والحذر من محاولات استغلال الجماعات الإرهابية للوضع . وأضاف قائلا :" إن و ما يحدث الآن إلا تحريض من طرف بعض الجماعات والقبائل .

وكانت قرية "أوغوساغو" كقد شهدت في شهر مارس من العام الماضي "مجزرة" أخرى بحق السكان نسبت إلى صيادين ينتمون إلى عرقية "الدوغون" حيث قتل فيها نحو 160 من أفراد عرقية "الفولاني". وذكرت المصادر ذاتها أن الهجوم نفذه نحو 30 مسلحا قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

يشار إلى أن القرى الشمالية والوسطى في مالي تتعرض منذ سنوات لهجومات دامية سواء من قبل مجموعات مسلحة تتخذ من أعماق الصحراء مقرات لها أو من طرف عرقيات تتناحر بين بعضها بسبب المرعى والكلأ.

المصدر : ملتيميديا الاذاعة الجزائرية / القناة الدولية