انطلاق المؤتمر الجهوي لنساء شمال أفريقيا هذا السبت بالعاصمة

انطلقت هذا السبت بفندق الجزائر فعاليات المؤتمر الجهوي لنساء شمال أفريقيا المبادرة التي تأتي تحضيرا للمؤتمر العاشر لمنظمة النساء الأفريقيات الذي سينعقد بناميبيا لإبراز دور المرأة في مختلف التحديات التي تواجهها .

وفي هذا الصدد قالت الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي أن القضايا الإقليمية على غرار القضية الليبية ستأخذ حيزا كبيرا من الطرح الذي ستتضمنه فعاليات المؤتمر الجهوي لنساء شمال أفريقيا الذي سينعقد اليوم بفندق الجزائر.

وصرحت نورية للإذاعة الجزائرية ان الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات سيعرب عن تضامنه مع النساء اللاتي يناضلن من اجل الحصول على حقوقهن وصون كرامتهن على غرار نساء ليبيا والصحراء الغربية وفلسطين.

وأشارت المتحدثة ان المبادرة تأتي تحضيرا للمؤتمر العاشر لمنضمة النساء الأفريقيات المزمع تنظيمه بين 26 و 28 من الشهر الجاري والذي يأتي على اعقاب القمة الافريقية 33 التي انعقدت الاسبوع الماضي باديس ابابا .

المصدر: الإذاعة الجزائرية / إيمان لعجل