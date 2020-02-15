إحباط محاولة التحاق 3 أشخاص بالجماعات الإرهابية في تلمسان

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة ،من إحباط محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، حيث تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص بتلمسان/ن.ع.2، وذلك بفضل استغلال المعلومات ،حسب ما أفاد به هذا السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 فيفري2020، محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، حيث تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص بتلمسان/ن.ع.2".

من جهة أخرى وفي إطار "محاربة التهريب والجريمة المنظمة أحبط حرس الحدود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ ن.ع.5، محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود تُقدر بـ (12903) لترا، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت /ن.ع.4 وتمنراست وعين قزام /ن.ع.6، (71) شخصا وحجزت (06) مركبات و(41) مولد كهربائي و(26) مطرقة ضغط و (05) أجهزة كشف عن المعادن".

"في سياق متصل، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تمنراست /ن.ع.6 وتيارت/ن.ع.2 وباتنة/ن.ع.5 من حجز ثلاثة (03) بنادق صيد وجهاز اتصال (01) عبر الأقمار الصناعية ونظارتي (02) ميدان وكمية من الذخيرة، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني سبعة (07) أشخاص وحجزوا (588) قرص مهلوس و(552) وحدة من المشروبات بكل من إن أميناس، بسكرة و ورقلة /ن.ع.4".

"من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية تمكن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ (16) شخصا بكل من مستغانم وعين تيموشنت /ن.ع.2، في حين تم توقيف (27) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة، الوادي، تلمسان وبشار".