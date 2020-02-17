رئاسة الجمهورية : عدم الالتزام بالبيان المتعلق بالمعلومات الرسمية إمعان في نشر الأخبار الكاذبة

شددت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، على أن عدم تقيد وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط و منصات الاتصال ببيانها السابق حول نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يعد "إمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة ، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".

و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "تذكر رئاسة الجمهورية مرة أخرى ، وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال ، التي لم تلتزم ببيانها المؤرخ في 28 ديسمبر الماضي ، والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية بأن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي ، أو المتعلقة بالعلاقات الدولية في جانبها الخاص بنشاط السيد رئيس الجمهورية ، تستسقى حصرا من مصدرها الرسمي برئاسة الجمهورية ، أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية".

و تؤكد رئاسة الجمهورية على أن " عدم الالتزام بالبيان المشار إليه آنفا ، يعتبر إخلالا متعمدا بأخلاقيات المهنة وإمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".