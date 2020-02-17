رئاسة الجمهورية : عدم الالتزام بالبيان المتعلق بالمعلومات الرسمية إمعان في نشر الأخبار الكاذبة

15/02/2020 - 14:50

شددت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، على أن عدم  تقيد وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط و منصات الاتصال ببيانها السابق حول نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يعد "إمعانا في  نشر الأخبار المضللة والكاذبة ، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".

و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "تذكر رئاسة الجمهورية مرة أخرى ، وسائل  الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال ، التي لم تلتزم ببيانها  المؤرخ في 28 ديسمبر الماضي ، والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة  الجمهورية بأن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي ، أو المتعلقة بالعلاقات  الدولية في جانبها الخاص بنشاط السيد رئيس الجمهورية ، تستسقى حصرا من مصدرها  الرسمي برئاسة الجمهورية ، أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء  الجزائرية".

و تؤكد رئاسة الجمهورية على أن " عدم الالتزام بالبيان المشار إليه آنفا ، يعتبر إخلالا متعمدا بأخلاقيات المهنة وإمعانا في نشر الأخبار المضللة  والكاذبة، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".

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الجزائر, سياسة