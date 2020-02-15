محمد اشتية : نؤكد رفضنا لمحاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السيد محمد اشتية، اليوم الجمعة، رفضه لمحاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بتسريع إجراءات التقاضي فيها، خاصة بعد إعلان المحكمة نيتها فتح تحقيقات ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اشتية مع السيدة فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، على هامش أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن.وطالب اشتية بـــ"ضرورة حماية النظام القضائي الدولي من الضغوط التي يتعرض لها من بعض الدول بهدف عرقلة عمله".

و حول الخطة الأمريكية المطروحة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا بــ "صفقة القرن"، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن الرفض الكامل لهذه الصفقة التي تخالف كافة القرارات والمواثيق الدولية، ولا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وانطلقت أمس الجمعة "بمدينة ميونخ (جنوب) أشغال مؤتمر الأمن في دورته السادسة والخمسين بمشاركة حوالي 35 رئيس دولة وحكومة ونحو مائة وزير خارجية ودفاع.

ويبحث المؤتمر الذي يتواصل إلى غاية 16 فبراير الجاري، التهديدات المحدقة بالسلم العالمي و تغير موازين القوة في العالم والأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية.

وسيتطرق المشاركون إلى التطورات في ليبيا ومنطقة الخليج العربي وشرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط إلى جانب التحديات العالمية الملحة خاصة آثار السياسة الأمنية لتغير المناخ.