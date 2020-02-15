الجولة الــ 18للرابطة الأولى: فوز مولودية الجزائر أمام شبيبة الساورة بــ1-0

فازت مولودية الجزائر أمام ضيفها شبيبة الساورة بنتيجة 1-0 وهي النتيجة المثبتة في الشوط الأول بتقدم المولودية بهدف مقابل صفر ، اليوم السبت بملعب عمر حمادي (بولوغين)، في لقاء مقدم عن الجولة الـــ 18 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم ، التي تستمر إلى غاية يوم الاثنين.وسجل الهدف الوحيد في اللقاء من قبل اللاعب بورديم في الدقيقة الـــ41 من عمر الشوط الأول.

وبهذا الفوز، تستعيد المولودية مركز الوصافة برصيد 30 نقطة خلف الرائد شباب بلوزداد (33 نقطة)، بينما تجمد رصيد شبيبة الساورة في المرتبة الثامنة بـــ23 نقطة.

جرى اللقاء دون دعم جمهوره بسبب العقوبة المسلطة على النادي العاصمي من قبل لجنة الانضباط على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة.وتتوفر مولودية الجزائر على لقاء مؤجل عن الجولة الــــ17، أمام الجار، نادي بارادو.

وسيكتمل نصاب الجولة الــ 18 يوم الاثنين بخوض اللقاءات الــ7 الأخرى ، أهمها تلك التي تجمع بين شباب قسنطينة و مولودية وهران.

السبت : مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 1-0

الاثنين : جمعية عين مليلة - اتحاد الجزائر (00ر15)

وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج (00ر16)

جمعية الشلف - اتحاد بسكرة (00ر17)

اتحاد بلعباس - نجم مقرة (00ر17)

شباب قسنطينة - مولودية وهران (00ر17)

شبيبة القبائل - نادي بارادو (00ر17)

شباب بلوزداد - نصر حسين داي (45ر18)

و فيما يلي الترتيب بالنقاط وعدد المباريات التي لعبت .

الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 33 17

2- مولودية الجزائر 30 17

3- شبيبة القبائل 28 17

4-شباب قسنطينة 26 17

--.اتحاد الجزائر 24 17

--.مولودية وهران 24 17

7- وفاق سطيف 24 17

8- شبيبة الساورة 23 18

--.جمعية عين مليلة 22 17

--.اتحاد بلعباس 22 17

11- أ.برج بوعريريج 22 17

--.نادي بارادو 21 16

13 - أولمبي الشلف 21 17

14- نجم مقرة 18 17

--.نصر حسين داي 15 17

- اتحاد بسكرة 15 17