رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك الأمناء العامين في عدد من ولايات الوطن

أجرى رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، اليوم السبت ، حركة في سلك الأمناء العامين في عدد من ولايات الوطن ، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و تم تعيين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين في الولايات التالية:

1-نحيلة لعرج ، أمينا عاما لولاية أدرار

2- مصطفى بوصوار ، أمينا عاما لولاية الأغواط،

3- حورية عقون، أمينا عاما لولاية أم البواقي

4- عبد العزيز بهناس ، أمينا عاما لولاية باتنة

5- جمال عبد المومن بن حدو، أمينا عاما لولاية بجاية

6- ابراهيم نواصر، أمينا عاما لولاية بسكرة،

7- مصطفى دحو ، أمينا عاما لولاية البويرة

8- توفيق لعيوار، أمينا عاما لولاية تمنراست

9- جمال منية ، أمينا عاما لولاية تلمسان

10- محمد البركة دحاج ، أمينا عاما لولاية تيارت

11- مصطفى قريش، أمينا عاما لولاية تيزي وزو

12- محمد دحماني ، أمينا عاما لولاية الجزائر

13- بوجمعة صليع ، أمينا عاما لولاية الجلفة

14- عابد بلمهل ، أمينا عاما لولاية سطيف

15- محمد قورة ، أمينا عاما لولاية سعيدة

16- مولود كانم، أمينا عاما لولاية سكيكدة

17- سليم حريزي ، أمينا عاما لولاية عنابة

18- نضال محمود براشد ، أمينا عاما ولاية مستغانم

19- لعرج بن عدان ، أمينا عاما لولاية ورقلة

20- بوبكر شايب ، أمينا عاما لولاية وهران

21- سليمة بوخدمي ، أمينا عاما لولاية البيض

22- عبد القادر بن جيمة ، أمينا عاما لولاية برج بوعريريج

23- محمد بودراع ، أمينا عاما لولاية بومرداس

24- نور السادات بوزيد ، أمينا عاما لولاية تندوف

25- عبد القادر مولاي ، أمينا عاما لولاية تيسمسيلت

26 - عبد العزيز جوادي ، أمينا عاما لولاية الوادي

27 - مجيد عمور ، أمينا عاما لولاية سوق أهراس

28 - محمد دلال ، أمينا عاما ولاية تيبازة

29- أحمد بلحداد ، أمينا عاما لولاية عين الدفلى

30- بن أعمر سونة ، أمينا عاما لولاية النعامة

31- حسان لباد ، أمينا عاما لولاية غرداية

من جهة أخرى تم إنهاء مهام كل من السادة:

عبد النور نوري، بصفته أمينا عاما لولاية أم البواقي

2- سليمان دابو، بصفته أمينا عاما لولاية بجاية

3- رشيد بن خزناجي، بصفته أمينا عاما لولاية تمنراست

4- بدر الدين أوراو، بصفته أمينا لولاية تيارت

5- محمد عبدو زاوي ، بصفته أمينا عاما لولاية سعيدة

6- العمري بوحيط، بصفته أمينا عاما لولاية مستغانم

7- مداح سي علي، بصفته أمينا عاما لولاية وهران

8- إبراهيم إيدير، بصفته أمينا عاما لولاية برج بوعريريج

9- عصام شرفة، بصفته أمينا عاما لولاية بومرداس

10- عبد الكريم مغربي بصفته أمينا عاما لولاية تيسمسيلت.