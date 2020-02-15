الرابطة الثانية - الجولة الـ19: أولمبي المدية يحافظ على الصدارة و وداد تلمسان يبقى في المطاردة

حافظ أولمبي المدية على كرسي الطليعة بفوزه العريض على جمعية الخروب (4-1)، كما بقي وداد تلمسان في مركز المطاردة إثر اكتساحه لدفاع تاجنانت (4-0)، بينما عجز كل من شبيبة بجاية واتحاد الحراش على استغلال الفرصة لانعاش حظوظهما في مغادرة منطقة الخطر، بمناسبة افتتاح مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت، على أن تختتم الثلاثاء المقبل.

يبدو أن فريق أولمبي المدية تجاوز المشاكل المترتبة عن الأزمة المالية الخانقة، حينما ضرب بالثقيل أمام ضيفه جمعية الخروب بنتيجة (4-1).

افتتح المحليون باب التهديف بواسطة مدان (د 28)، قبل أن يتمكن الزوار من تعديل الكفة بأقدام بوشوارب (د 36).

لتشهد بعدها مجريات اللعب "انفجار" سيد علي لكروم، بتوقيعه ثلاثية كاملة في شباك حارس الخروب، بدأها قبل نهاية الشوط الأول (د 44)، ثم خلال المرحلة الثانية (د 71 و 77).

ليهدي المهاجم السابق لشباب بلوزداد، الزاد كاملا لفريق عاصمة "التيطري" ويعزز "الأولمبي" بذلك مركزه في القيادة (38 ن)، بينما استقرت جمعية الخروب عند الصف السادس (26 ن).

وسار الوصيف وداد تلمسان على نفس النهج بملعبه، عندما أطاح بفريق دفاع تاجنانت برباعية نظيفة (4-0)، وتداول على تسجيل أهداف تشكيلة "الزيانيين" كل من مسعودي (د 17)، ثنائية المهاجم نزواني (د 41، 50) و بلحمري (د 45+3) من ركلة جزاء.

وبفضل هذا الانتصار العريض يواصل "الوداد" المطاردة من المركز الثاني برصيد 35 نقطة، على بعد ثلاث خطوات من المتصدر.

بالمقابل يستمر الدفاع التاجنانتي في تلقي الهزائم الثقيلة والغرق بسرعة نحو قاع الترتيب، حيث اضحى في الصف الـ13 مؤقتا (21 ن) كأول المهددين بالسقوط رفقة ش.بجاية.

وعادت مولودية سعيدة بنقطة ثمينة من أرض ميدان شبيبة بجاية بواقع (2-2)، وكانت أطوار اللقاء تسير لفائدة الشبيبة البجاوية، حينما تقدمت بهدفين في الشوط الأول من توقيع شاوشي (د 33) و إيدير (د 39).

غير أن الشوط الثاني شهد تراجع أصحاب الضيافة واستفاقة الزوار، الذين عدلوا الكفة في ظرف دقيقتين فقط، بفضل ثنائية شحيمة (د 55) و حميدي (د 57).

وبعد هذه النتيجة يستقر "السعيدية" عند المركز الـ 11 (19ن) بمعية أ.أرزيو.في حين عجزت "الشبيبة" عن الهروب من منطقة الخطر (الصف الـ13، 21 ن).

من جهته تفوق أولمبي أرزيو على ضيفه شبيبة سكيكدة بأقل نتيجة (1-0)، في مقابلة شهدت غياب الحكم الرئيسي ومساعديه، ليدير الحكم الرابع المواجهة بالاستعانة من حكمين مساعدين من القسم الأسفل.

وتمكن أصحاب الأرض من تنفس الصعداء بكسبه ثلاث نقاط غالية في سباق الصراع لضمان البقاء، حيث ارتقى "الأولمبي" إلى المرتبة الـ11 (22 ن) بمعية م.سعيدة.

بينما يبقى أبناء "روسيكادا" في المركز الثالث (30 ن) مؤقتا، بأمل تعثر ملاحقيه أمل الأربعاء وسريع غليزان يوم الثلاثاء بمناسبة تكملة برنامج الجولة.

وحققت مولودية العلمة الأهم عند استضافة متذيل الترتيب اتحاد الحراش بنتيجة (2-0)، إذ سجل بوسيف هدف السبق للمحليين من ركلة جزاء (د 30)، قبل أن يهدي لاعب ا.الحراش، جريبيعة ، الهدف الثاني لفريق "العلمية" بهدف ضد مرماه (د 61).

وبخروج مدافع الفريق الحراشي، بن عبد الرحمان، بالبطاقة الحمراء (د 73)، قضى الزوار على أحلامهم في العودة في النتيجة.وبهذا ارتقت مولودية العلمة إلى الصف السادس (27 ن)، بينما يقبع اتحاد الحراش في ذيل الترتيب بمجموع 16 نقطة.

وتتواصل مقابلات هذه الجولة الـ 19 يوم الثلاثاء القادم وفق البرنامج التالي : سريع غليزان - اتحاد عنابة (00ر15 سا)، أمل الأربعاء - مولودية بجاية (00ر15 سا)، أمل بوسعادة - جمعية وهران(00ر15 سا).