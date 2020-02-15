انتخاب الجزائري مراد مزار رئيسا لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد

انتخب الجزائري مراد مزار رئيسا لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد عقب اجتماع الجمعية العامة المنعقد بجنيف بسويسرا.

و أوضح بيان خلية الاتصال للمنظمة أن التصويت جرى برفع الأيدي يوم الاثنين المنصرم و تم على إثره انتخاب السيد مراد مزار بالإجماع على رأس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد.

و يرتقب عما قريب تعيين أمينا عاما و توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي لهذه المنظمة أثناء الاجتماع الأول المبرمج نهاية مارس المقبل.

و عقب انتخابه, أكد السيد مزار أن "هذا الانتخاب شرف لي و لبلدي الجزائر", مضيفا أنه سيكون "رئيسا للجميع داخل هذه المنظمة العالمية في جو يسوده الاحترام و التفاهم و التسامح".

و حسب منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد, فإن "الفساد يمس اليوم جميع البلدان سواء كانت متطورة أم لا و يشكل عائقا للتنمية الاقتصادية و المستدامة و يشجع تطور نشاطات إجرامية و إرهابية".

و أضافت المنظمة أن "السكان الأكثر فقرا هم الأوائل الذين يعانون من عواقب الفساد".و كان مراد مزار قد شغل سابقا منصب رئيس الاتحادية الدولية لمكافحة الفساد الرياضي.