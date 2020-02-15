مقتل 31 شخصا على الأقل في هجوم على قرية بوسط مالي

أعلنت الحكومة المالية، اليوم السبت، عن مقتل 31 شخصا على الأقل، أمس الجمعة ، في هجوم على قرية أوجوساجو بوسط مالي التي كانت مسرحا العام الماضي لأسوأ مذبحة ترتكب بحق المدنيين في تاريخ مالي الحديث.

وقال رئيس بلدية بانكاس القريبة، مولاي جويندو، "إن الهجوم وقع في القرية بعد أقل من 24 ساعة من مغادرة قوات مالية كانت متمركزة قرب أوجوساجو".

وكان مسلحون قد قتلوا أكثر من 150 مدنيا في الهجوم الذي شهدته قرية أوجوساجو في مارس العام الماضي، ضمن أعمال عنف عرقية وهجمات يشنها متشددون بمنطقة الساحل بغرب إفريقيا.