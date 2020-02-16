رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك الأمناء العامين في عدد من ولايات الوطن

أجرى رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، هذا السبت ، حركة في سلك الأمناء العامين في عدد من ولايات الوطن ، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
و تم تعيين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين في الولايات التالية:
1-نحيلة لعرج ، أمينا عاما لولاية أدرار
2- مصطفى بوصوار ، أمينا عاما لولاية الأغواط،
3- حورية عقون، أمينا عاما لولاية أم البواقي
4- عبد العزيز بهناس ، أمينا عاما لولاية باتنة
5- جمال عبد المومن بن حدو، أمينا عاما لولاية بجاية
6- ابراهيم نواصر، أمينا عاما لولاية بسكرة،
7- مصطفى دحو ، أمينا عاما لولاية البويرة
8- توفيق لعيوار، أمينا عاما لولاية تمنراست
9- جمال منية ، أمينا عاما لولاية تلمسان
10- محمد البركة دحاج ، أمينا عاما لولاية تيارت
11- مصطفى قريش، أمينا عاما لولاية تيزي وزو
12- محمد دحماني ، أمينا عاما لولاية الجزائر
13- بوجمعة صليع ، أمينا عاما لولاية الجلفة
14- عابد بلمهل ، أمينا عاما لولاية سطيف
15- محمد قورة ، أمينا عاما لولاية سعيدة
16- مولود كانم، أمينا عاما لولاية سكيكدة
17- سليم حريزي ، أمينا عاما لولاية عنابة
18- نضال محمود براشد ، أمينا عاما ولاية مستغانم
19- لعرج بن عدان ، أمينا عاما لولاية ورقلة
20- بوبكر شايب ، أمينا عاما لولاية وهران
21- سليمة بوخدمي ، أمينا عاما لولاية البيض
22- عبد القادر بن جيمة ، أمينا عاما لولاية برج بوعريريج
23- محمد بودراع ، أمينا عاما لولاية بومرداس
24- نور السادات بوزيد ، أمينا عاما لولاية تندوف
25- عبد القادر مولاي ، أمينا عاما لولاية تيسمسيلت
26 - عبد العزيز جوادي ، أمينا عاما لولاية الوادي
27 - مجيد عمور ، أمينا عاما لولاية سوق أهراس
28 - محمد دلال ، أمينا عاما ولاية تيبازة
29- أحمد بلحداد ، أمينا عاما لولاية عين الدفلى
30- بن أعمر سونة ، أمينا عاما لولاية النعامة
31- حسان لباد ، أمينا عاما لولاية غرداية
من جهة أخرى تم إنهاء مهام كل من السادة:
- عبد النور نوري، بصفته أمينا عاما لولاية أم البواقي
2- سليمان دابو، بصفته أمينا عاما لولاية بجاية
3- رشيد بن خزناجي، بصفته أمينا عاما لولاية تمنراست
4- بدر الدين أوراو، بصفته أمينا لولاية تيارت
5- محمد عبدو زاوي ، بصفته أمينا عاما لولاية سعيدة
6- العمري بوحيط، بصفته أمينا عاما لولاية مستغانم
7- مداح سي علي، بصفته أمينا عاما لولاية وهران
8- إبراهيم إيدير، بصفته أمينا عاما لولاية برج بوعريريج
9- عصام شرفة، بصفته أمينا عاما لولاية بومرداس
10- عبد الكريم مغربي بصفته أمينا عاما لولاية تيسمسيلت.