عليوي: إعلان حالة الجفاف سابق لأوانه

في ظل شح وندرة الأمطار التي تشهدها البلاد هذا العام أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن إعلان حالة الجفاف سابق لأوانه.

لكن عليوي لم يخف في المقابل تخوفه من تأثر مختلف المزروعات، خاصة الحبوب، في حال استمر الوضع على حاله لخمسة عشر يوما ابتداءً من الآن.

وتسود حالة من التخوف وسط الفلاحين على خلفية استمرار الحالة الجوية منذ ديسمبر الماضي والتي تميزت بشح في تساقط الأمطار وبدرجات حرارة شبه ربيعية.

وتشبه الأجواء السائدة حاليا تلك التي سجلت عامي 2015 و 2016 الأمر الذي دفع الفلاحين إلى التعبير عن مخاوفهم من التهديد الذي يشكله التغير المناخي على الإنتاج الفلاحي وعلى الأمن الغذائي الوطني.