والي المدية للإذاعة:شرعنا في تجسيد 51 مشروع استثماري ونسعى إلى ازالة مناطق الظل الموجودة

أكد والي ولاية المدية عباس بدوي هذا الأحد عن الشروع في تجسيد 51 مشروعا استثماريا على مستوى الولاية والسعي إلى خلق الثروة خارج قطاع المحروقات بتطوير الفلاحة وتشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عباس بدوي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" أن المدية تمتلك عقارا فلاحيا وصناعيا إلى جانب شبكة طرقات متطورة "هذا ما يجعلها قطبا استثماريا واعدا ولذلك سيتم التركيز على انشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات لتجسيد هذا المسعى".

كما أشار ضيف الصباح إلى أن من أولويات برنامجه حسب تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضمان العيش الكريم للمواطن وتطبيق مبدأ العدالة في توزيع السكن بمختلف صيغه إلى جانب العمل على القضاء على مناطق الظل الموجودة على مستوى الأرياف، وحتى الحضرية بإشراك المواطن في تحقيق الديموقراطية التشاركية سواء في التسيير العام وفي البرامج التنموية والسكنية.

وبخصوص اللقاء المنظم اليوم تحت شعار "من أجل جزائر جديدة" بقصر الأمم بنادي الصنوبر الذي يأتي على هامش اجتماع الحكومة بالولاة أن هذا اللقاء رفيع المستوى يهدف إلى تجسيد الاستراتيجيات الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية في الدولة وازالة كل العراقيل لتنمية كل ولايات الوطن.

وأضاف في السياق ذاته أنه بات من الضروري أن تنتهج الجزائر الادارة الرشيدة خاصة في مجال الاستثمار في اطار الحوكمة وعقلانية التسيير لتحقيق تنمية شاملة على مستوى كل الوطن.

وبخصوص مسألة تكريس اللامركزية شدد على ضرورة خلق جباية محلية تستجيب لخصوصيات كل بلدية لتجسيد اللامركزية الحقيقية واضفاء نوع من المرونة في التعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف