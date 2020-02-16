العراق: سقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

ذكرت وسائل إعلام محلية أن صواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد في وقت مبكر من الأحد, مضيفة أنه لم ترد حتى الآن أية معلومات عن إصابات أو حجم الضرر.

ونقل تقارير إعلامية عن شهود عيان قولهم أن صفارات الإنذار سمعت تدوي في المجمع الدبلوماسي, وهناك أعمدة ضخمة من الدخان تصاعدت في المنطقة.

وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من مثل هذه الهجمات.

ويوم الخميس, سقط صاروخ كاتيوشا على قاعدة "كي وان ك1" العسكرية التي تضم قوات أمريكية في محافظة كركوك شمال العراق, دون التسبب بخسائر.

وكانت القاعدة العسكرية "ك1" هدفا لقصف صاروخي شهر ديسمبر الماضي, أسفر عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة آخرين.

وظلت القواعد العسكرية التي تضم القوات الأمريكية في جميع أنحاء العراق والمنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد, مستهدفة بشكل متكرر بهجمات يشنها مسلحون, بقذائف الهاون والصواريخ.