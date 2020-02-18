البطولة الافريقية لكرة الريشة/ القاهرة: ميدالية ذهبية للزوجي معمري و مدال

أحرز الثنائي الجزائري المتكون من كسيلة معمري ويوسف صبري مدال، ذهبية الزوجي (رجال) في مسابقة الفردي للبطولة الافريقية لكرة الريشة، عقب فوزه على الموريسيين أتيش لوبا - جورج جوليان بول بنتيجة 2-1 (19-21، 21-14، 24-22)، في النهائي الذي جرى اليوم الاحد بالقاهرة .

ويسمح هذا الفوز للثنائي الجزائري باقتطاع تأشيرة المرور لبطولة العالم (حسب الفرق) المقررة شهر مايو المقبل بالدنمارك.

وفي وقت سابق من اليوم، حصل الزوجي الجزائري المتكون من كسيلة معمري وليندة مازري على الميدالية الفضية في مسابقة الزوجي مختلط، عقب انهزامه في النهائي ب3-2 امام المصريين حاتم الجمال و دحى هاني.

وفي مسابقة حسب الفرق، كان المنتخب الوطني (رجال) قد توج بالميدالية الذهبية بفوزه في النهائي على نظيره الموريسي ب3-2.

من جهته، انهى المنتخب النسوي البطولة الافريقية في المركز الثاني لمنافسة حسب الفرق التي جرت على شكل بطولة مصغرة لدى السيدات.