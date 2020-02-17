والي تيزي وزو: خطاب رئيس الجمهورية يهدف إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في التنمية

قال والي ولاية تيزي وزو جامع محمود إن خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يهدف إلى تعزيز دور الجماعات المحلية من هيئات تنفيذية وهيئات منتخبة من أجل التكفل الأحسن باحتياجات المواطنين والوصول إلى ما يعرف بمناطق الظل.

وأوضح السيد جامع الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى أن هذه الهيئات يقع على عاتقها ضمن الصلاحيات المخولة لها معالجة الاختلالات والنقائص الموجودة على مستوى الولاية.

وفي سياق الحديث عن ما يعرف بـ "مناطق الظل" اعتبر المتدخل أن المجتمع المدني مطالب بلعب دور مهم في المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى جميع الفئات الهشة في كل ولاية وإيصال صوتها وهمومها إلى المسؤولين مشيرا إلى أن مهلة سنة التي حددها رئيس الجمهورية هي كافية لتصحيح الأوضاع.

من جانب آخر أشار والي تيزي وزو إلى أن بعض البلديات تعاني من عجز مالي كبير أثر على ادائها واستجابتها الى مطالب المواطنين وهو ما يستدعي إصلاح الجباية المحلية لتوفير موارد تسهل عمل البلديات في معالجة مشاكل واحتياجات المواطن وتحسين المحيط الذي يعيش فيه.

وكشف والي تيزي وزو الذي شارك في ورشة التوسع العمراني خلال لقاء الولاة- الحكومة عن مجموعة من المشاكل المسجلة كنقص العقار وانعدام المرافق العمومية والبنى التحتية ببعض التجمعات السكانية ما يستدعي تزويدها بقنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والربط بغاز المدينة.

وبالنسبة لولاية تيزي وزو أوضح السيد جامع أن الولاية تحتوي على منطقة صناعية واحدة تفتقر إلى التهيئة مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على تأهيل المنطقة لاستيعاب الاستثمارات المنتظرة.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية