حكيم حريك للإذاعة: تصنيف الجامعات الجزائرية مرهون بنشر بحوثها في قواعد البيانات العالمية.

أوضح المدير الفرعي للمؤشرات العلمية والتقنية بالمديرية العامة للبحث العلمي الدكتور حكيم حريك ان 8 جامعات جزائرية تحتل مراتب عالمية مشجعة بعد نشرها لأزيد من 57 ألف بحث علمي لباحثين جزائريين في قواعد البيانات العالمية .

وقال حريك إن التصنيف الدولي العلمي لأي بلد يعتمد على مدى التعاطي مع المجلات العلمية المفهرسة في قواعد البيانات الدولية على غرار مجلة science magazine التي تخضع لمؤشرات تصنيف عالمية.

وفي تصريح لملتيميديا الاذاعة الجزائرية أشار حكيم حريك إلى المساعي الحثيثة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد تشجيع التفاعل مع هذه المؤشرات لما له من أثر بالغ في تصنيف الجزائر في مصاف الدول المنتجة للعلوم والمعارف وقال إن عدم مرئية البحوث الجزائرية وراء تراجع ترتيب الجامعات الجزائرية في السنوات الماضية .

ونبه المتحدث الى تصنيف Shanghai العالمي الذي يعتمد على 5 معايير يتم على اساسها ادراج البلد ضمن الدول الرائدة في مجال البحث العلمي على غرار عدد الإقتباسات التي تحصلت عليها مؤسسة التعليم العالي في بلد ما بالإضافة الى الباحثين الموجودين في ذلك البلد المتحصلين على صدى عالمي موضحا ان كل هذه العناصر متوفرة في الجزائر وهي مرهونة بتفاعل الكوادر العلمية مع هذه المقاييس .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / إيمان لعجل