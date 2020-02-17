اختيار وهران لاحتضان الطبعة المقبلة من كاس افريقيا للأمم 2020

أعلنت الاتحادية الجزائرية للدراجات هذا الاثنين, عن اختيار مدينة وهران (غرب الجزائر), لاحتضان الطبعة المقبلة من كأس إفريقيا للأمم 2020 للدراجات على الطريق المقررة في الفترة الممتدة من 12 إلى 17 جويلية المقبل.

و أفاد نفس المصدر في بيان له :" أن منافسات هذه الطبعة ستقام بالمسلك الذي ستقام عيله منافسات الالعاب المتوسطية 2021" .

وفي إطار الإعداد لهذه المنافسة, اجتمع رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات , خير الدين برباري , يوم الأحد بمدير الشباب و الرياضة لولاية وهران حاج عمار شيباني .

وتمّ التطرق , خلال هذا الاجتماع الذي حضره كذلك رئيس رابطة وهران, كريم غرابيو, للتحضيرات المتعلقة بدورة الدراجات للجزائر ليوم 10 جويلية المقبل بـ"سانتا كروز ".

وأبدى شيباني تفاؤله بنجاح هذه المنافسة, التي سيسخر لها المنظمون جميع الامكانيات و الوسائل .