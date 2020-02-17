أساتذة التعليم الابتدائي يخرجون إلى الشارع مطالبين بتحسين اوضاعهم

خرج مئات الاساتذة في مسيرة سلمية هذا الاثنين بالعاصمة مطالبين برفع الأجور و إعادة تصنيف أساتذة المدرسة الابتدائية، وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية.

وأكد المحتجون أن عدم اصغاء الوزارة الوصية لمطالبهم جعلهم يرفعون صوتهم لعله يصل الى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وفق ما عبر عنه منسق الجزائر غرب بشير قيواس فيما دعا نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، بلعيدي مبارك، وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوارات ثنائية مع النقابات لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعيشها القطاع.

وقال المنسق الوطني للجزائر غرب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن وزارة التربية الوطنية أعلمت ممثلي المحتجين الذين يواصلون إضرابهم منذ أشهر، أن مطالبهم تتجاوز الوزارة الوصية، وهو ما دفعهم حسب تعبيره إلى الخروج إلى الشارع في مسيرة سلمية انطلقت من ساحة الشهداء باتجاه شارع الدكتور سعدان، لإيصال رسالتهم للحكومة ولرئاسة الجمهورية،مضيفا أن "الأوضاع ستزداد تأزما في حال لم يستجب إلى مطالب تحسين الأوضاع الاجتماعية وظروف العمل وإعادة التصنيف والزيادة في الأجور"، منددا بـ "غلق باب الحوار والتخويف الذي تمارسه الإدارة".

وقد شهدت مسيرات اليوم تضامنا شعبيا من قبل اولياء التلاميذ الذي ابدوا تضامنهم مع الاساتذة وطالبوا بضرورة اعادة النظر في المناهج الدراسية وتخفيف الكثافة التي تعرفها المناهج.

وفي سياق ذي صلة دعا نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، بلعيدي مبارك، اليوم الإثنين بمعسكر، وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوارات ثنائية مع النقابات لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعيشها القطاع.

وأبرز مبارك بلعيدي، في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على المؤتمر الولائي الخامس للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين لمعسكر، أهمية "فتح حوارات ثنائية مع النقابات الناشطة في قطاع التربية لتحليل وضعية القطاع بشكل عميق وإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعيشها".

وأكد نفس المتحدث على ضرورة إجراء "إصلاح شامل" للمناهج التربوية بمشاركة الخبراء والنقابات وممثلي الأولياء التلاميذ لمعالجة "الاختلالات الواردة فيها وخاصة مناهج الجيل الثاني".

كما اعتبر مطالب أساتذة الابتدائي، التي رفعتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي مؤخرا، "مشروعة"، مشيرا الى "أن هناك التزامات من قبل وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2011 بحل تلك المشاكل وهي مسجلة في محاضر بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والوزارة".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية