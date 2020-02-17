مقابلتا جمعية وهران- جمعية الشلف و ترجي قالمة- نادي بارادو , يومي 2 و3 مارس القادم

تجرى مقابلتا ثمن النهائي الأخيرتين لكاس الجزائر لكرة القدم (اكابر), بين جمعية وهران- جمعية اولمبي الشلف و ترجي قالمة - نادي بارادو , يومي 2 و3 مارس المقبل , حسبما أفادت به الاتحادية الجزائرية للعبة ( الفاف).

واقتطعت ستة أندية لحد الآن تأشيرة المرور الى الدور ربع النهائي , و يتعلق الأمر بوفاق سطيف ( الرابطة الأولى), وداد بوفاريك ( هواة), آمل بوسعادة ( الرابطة الثانية), أهلي برج بوعريريج ( الرابطة الأولى), اتحاد بسكرة ( الرابطة الأولى) واتحاد بلعباس ( الرابطة الأولى).

برنامج مباراتي ثمن النهائي الأخيرتين :

الاثنين 2 مارس ( 14سا) ملعب الحبيب بوعقل بوهران : جمعية وهران - جمعية الشلف

الثلاثاء 3 مارس ( 14سا) المركب الرياضي سويداني - بوجمعة بقالمة : ترجي قالمة- نادي بارادو .