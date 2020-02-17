الجولة الـ18: شباب بلوزداد يعزز مركزه في الصدارة وشبيبة القبائل تضيع الوصافة

تمكن رائد البطولة شباب بلوزداد من تعزيز صدارته بفضل فوزه "الشاق" بالدرابي العاصمي على نصر حسين داي (1-0)، بينما أهدرت شبيبة القبائل فرصة "الانقضاض" على مركز الوصافة إثر تعادلها مع نادي بارادو (0-0)، في إطار مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعدما انطلقت السبت الفارط.

وبرسم المقابلة الافتتاحية لملعب 5 جويلية الأولمبي، في حلته الجديدة -بعدما أغلق لإعادة التهيئة- عرف المتصدر شباب بلوزداد كيفية نيل الزاد الكامل عبر الإطاحة بجاره نصر حسين داي بأقل نتيجة (1-0).

ولم يشهد الداربي العاصمي إثارة وندية كبيرتين بين الفريقين، حيث اكتفت "النصرية" باللعب الدفاعي، بينما اكتفى "الشباب" بهدف البديل بوسليو (د 73) للفوز وتعزيز صدارته لسلم ترتيب المحترف الأول بواقع (36 ن)، بفارق ست نقاط كاملة عن مطارده مولودية الجزائر، الذي تنتظره مقابلة متأخرة ضد نادي بارادو.

بالمقابل يواصل أبناء حسين داي "الغرق" بسرعة في قاع الترتيب، بتواجدهم في الصف الـ15 وقبل الأخير (15 ن) مع اتحاد بسكرة.

وعجز فريق شبيبة القبائل بميدانها وأمام جماهيرها بالإطاحة بنادي بارادو، مكتفية بالتعادل السلبي (0-0)، مفوتا بذلك إمكانية تجاوز المولودية والانفراد بمركز الوصافة، حيث تبقى الشبيبة في المركز الثالث (29 ن)، في حين يتواجد شبان البارادو في المرتبة الـ12 (22 ن)، مع لقاء متأخر ضد م.الجزائر.

وأطبق وفاق سطيف هيمنته على داربي الهضاب العليا، حينما تفوق على ضيفه أهلي برج بوعريريج بثلاثية نظيفة (3-0)، تداول على تجسيدها كل من سعدي (د 10)، دراوي (د 44) و عمورة (د 90+3).

وبهذا يواصل أبناء مدينة "عين الفوارة" استفاقتهم التصاعدية، ليحط بهم المستقر عند الصف الرابع (27 ن)، على بعد نقطتين من المنصة.

بالمقابل يواصل "البرايجية" تقهقرهم في سلم الترتيب باحتلالهم المركز الـ 12 (22 ن).

وفرضت تشكيلة مولودية وهران التعادل الإيجابي على مضيفها شباب قسنطينة (1-1)، فقد دخل "الحمراوة" مبكرا في الأمور الجدية، حينما تقدموا في النتيجة بفضل بن حمو (د 4)، قبل أن يعدل بلقاسمي (د 55) الكفة للمحليين في الشوط الثاني.

وعلى ضوء هذا يتمركز الفريق الوهراني عند الصف السادس (26 ن) رفقة ا.الجزائر وا.بلعباس، بينما أهدر فريق "السنافر" فرصة اللحاق بشبيبة القبائل في المرتبة الثالثة، ليتقاسم حاليا الصف الرابع (27 ن) مع و.سطيف.

وتعادل فريق جمعية عين مليلة أمام ضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة 1-1 بملعب "خليفي زوبير" بعين مليلة (أم البواقي).

وسجل هدفي اللقاء كل من عبد الرحيم حمرة (د 56) لفائدة أبناء "سوسطارة" و زياد حمزة (د 71) لصالح الجمعية.

وعلى أعقاب هذه النتيجة تراجع الاتحاد إلى الصف السادس (25 ن)، بينما ارتقت جمعية عين مليلة إلى الصف العاشر (23 ن).

انتصر اتحاد بلعباس على ضيفه نجم مقرة بواقع (3-1)، بفضل تألق مهاجمة بلحوسيني، الذي أمضى ثلاثية كاملة (د 8 و 42 و 75)، وسجل بلال (د 53)، الهدف الوحيد للزوار.

ليلتحق "العباسية" بالمركز السادس (26 ن) بمعية ا.الجزائر و م.وهران، أما فريق "النجم" فيسجل تراجعا محسوسا في النتائج، ليحتل الصف الـ14 (18 ن) كأول المعنيين بالنزول للمحترف الثاني.

وحقق أولمبي الشلف الأهم بعقر دياره إثر فوزه على متذيل الترتيب اتحاد بسكرة (2-1)، حيث سجل عراب (د 44) و بولعويدات (د 68) للمحليين، وقلص مختار (د 23) للضيوف، وعلى ضوء هذه النتيجة، تسلق "الشلفاوة" سلم الترتيب إلى غاية المركز التاسع (24 ن)، في حين يقبع أشبال المدرب نذير لكناوي، في أسفل جدول الترتيب (15 ن)، بمعية نصر حسين داي.

وعند افتتاح هذه الجولة الـ 18، السبت الفارط، فازت مولودية الجزائر على شبيبة الساورة بنتيجة 1-0، فقد سجل الهدف الوحيد في اللقاء من قبل اللاعب بورديم (د 41) من مخالفة مباشرة جميلة.

وبهذا الفوز، استرجعت المولودية مركز الوصافة برصيد 30 نقطة خلف الرائد شباب بلوزداد (36 نقطة)، بينما تجمد رصيد شبيبة الساورة في المرتبة العاشرة (23 ن).

وتمتلك المولودية العاصمية مقابلة متأخرة ضد نادي بارادو، قد تسمح لخا في حال الفوز بالعودة عن بعد ثلاث خطوات فقط على أصحاب الطليعة.

النتائج الكاملة والترتيب

الاثنين 17 فيفري :

جمعية عين مليلة - اتحاد الجزائر 1 - 1

وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج 3 - 0

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة 2 - 1

اتحاد بلعباس - نجم مقرة 3 - 1

شباب قسنطينة - مولودية وهران 1 - 1

شبيبة القبائل - نادي بارادو 0 - 0

شباب بلوزداد - نصر حسين داي 1 - 0

السبت 15 فيفري :

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 1 - 0

-- الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 36 18

2. مولودية الجزائر 30 17

3. شبيبة القبائل 29 18

4. وفاق سطيف 27 18

--. شباب قسنطينة 27 18

6. اتحاد الجزائر 25 18

--. مولودية وهران 25 18

--. اتحاد بلعباس 25 18

9. أولمبي الشلف 24 18

10. شبيبة الساورة 23 18

--. جمعية عين مليلة 23 18

12. نادي بارادو 22 17

--. أ. برج بوعريريج 22 18

14. نجم مقرة 18 18

15. نصر حسين داي 15 18

--. اتحاد بسكرة 15 18.