مخلوف ساحل للإذاعة : وسيط الجمهورية همزة وصل هامة بين الحاكم والمواطن

ثمن المحلل السياسي مخلوف ساحل آلية وسيط الجمهورية المتواجدة في الديمقراطيات الحديثة واعتبرها "من بين الآليات التي تساهم في عصرنة المنظومات المؤسساتية والسياسية عبر العالم وهي تشكل حلقة وصل مهمة جدا بين الحاكم والمحكوم".

وأضاف مخلوف ساحل الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الاولى، أن "وسيط الجمهورية هو من بين المرتكزات الأساسية التي تستند عليها عملية بناء عقد سياسي اجتماعي".

وأشار الى أن "رئيس الجمهورية يسعى إلى ان يجعل من آلية الوسيط، آلية لترشيد وعقلنة الحوكمة السياسية وهي تشكل جانبا مهما من اليقظة الإستراتجية".

وأضاف يقول" هناك اليوم إرادة سياسية قوية للابتعاد عن جميع الممارسات السابقة، ومن بينها التوجه الى اللامركزية بالنسبة للعمل الإداري".

وقال إن رئيس الجمهورية كد على إنشاء طبقة سياسية جديدة تعتمد على الشباب، وانه "كلما كانت ثقة قوية بين الحاكم والمحكوم كلما سمح الحاكم بان يدير الشأن العام بأريحية".

واعتبر أننا نعيش اليوم لحظات تاريخية مهمة جدا حيث يوجد مشروع كبير هو الجزائر الجديدة التي يجب ان تسير بأنماط وذهنيات جديدة".

يذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عين هذا الإثنين 17 فيفري 2020، السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية