وزارة الداخلية: 7 ألاف حافلة نقل مدرسي لفائدة تلاميذ المناطق النائية

خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 7 ألاف حافلة موجهة للمناطق النائية والمعزولة عبر الوطن لفائدة التلاميذ المتمدرسين وذلك تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية حول ضرورة التكفل بالخدمات المقدمة للتلميذ وفي شق النقل المدرسي.

وفي هذا الصدد أكد المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية محمد فيراري، خلال استضافته في برنامج "الخلفية والقرار" للقناة الأولى الإذاعية، بأن هذا الإجراء يأتي من أجل تحسين ظروف تمدرس الأطفال خصوصا في الشق المتعلق بتوفير النقل المدرسي، وقد سخرت في هذا الإطار وزارة الداخلية بالتنسيق مع مؤسسات عمومية 7 ألاف حافلة لنقل التلاميذ في المناطق النائية والجبلية.

ويأتي هذا الإجراء -يضيف المتحدث- في إطار تخفيف الضغط على الجماعات المحلية خصوصا المناطق ذات الطابع الريفي والجبلي واستدراكا للعجز المسجل في هذا الصدد.