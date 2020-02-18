وزير الصناعة: دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات سيفرض دعما ماليا وتكنولوجيا على المستثمرين

أكد وزير الصناعة والمناجم, فرحات آيت علي براهم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن دفتر الشروط الجديد الذي يُنظم صناعة السيارات في الجزائر لن يجبر المستثمرين الأجانب على الدخول في شراكة مع الشريك المحلي, بل سيفرض عليهم دعما ماليا وتكنولوجيا.

ولدى نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد, أفاد الوزير بأن دفتر الشروط الجديد الذي ستعده دائرته الوزارية سيفرض شروطا على المستثمرين الأجانب, على غرار المساهمة المالية من خلال "استثمار بغالبية الحصص عند الضرورة".

وأوضح الوزير بقوله "لن نجبر المستثمر الأجنبي على إيجاد شريك محلي, لكننا سنفرض عليه توفير المورد المالي والخبرة المعرفية", مضيفا أن "السلطات العمومية تعمل من أجل السماح لمتعاملي صناعة السيارات المتواجدين في الجزائر بالتقيد ببنود دفتر الشروط الجديد".

وأكد السيد آيت علي براهم على أن دفتر الشروط الجديد سيشترط في الأساس انجاز بعض التجهيزات كهيكل العربة من أجل توفير هيكل سيارة جزائري. وأبرز, بهذه المناسبة, "إرادة الحكومة في إطلاق صناعة سيارات جدية بالجزائر".

سيارات أقل من ثلاث سنوات:

من جهة أخرى, تطرق الوزير إلى مسألة استيراد السيارات التي تقل عن ثلاث سنوات, مذكرا بإنشاء فريق عمل يجمع وزارات الصناعة والتجارة والمالية. كما أشار إلى أن فريق العمل هذا يواصل عمله من أجل السماح بالإطلاق الفعلي لعملية استيراد هذه السيارات.

أما بخصوص استيراد السيارات ذات محرك ديزل, فقد أكد وزير الصناعة على وجود إشكالية تقنية تتمثل في "كون وقود الديزل في أوروبا لا يشبه الوقود المتوفر بالجزائر".

وفي تطرقه لمسألة الأسعار, أكد السيد آيت علي براهم أنه "يجب على المواطن أن يعرف أنه ليس ثمة فرق كبير بين أسعار السيارات التي تقل عن ثلاث سنوات وتلك الجديدة, لاسيما بالنظر إلى قيمة الدينار في السوق الموازية دون احتساب الحقوق الجمركية".

مصنعا الرويبة والحجار

من جهة أخرى, تناول الوزير قرار إلحاق الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بالصناعة العسكرية موضحا أن الهدف من هذا المسعى يتمثل في الإبقاء على نشاط هذه المؤسسة العمومية, وهذا لتوفير تجهيزات للصناعة العسكرية بدل أن تستثمر الدولة في تجهيزات جديدة.

وفيما يخص مركب الحديد والصلب بالحجار, لم يستبعد الوزير إمكانية إلحاقه هو الآخر بالصناعة العسكرية.

واستطرد يقول "نحتاج إلى نظام عمل منضبط في هذا الصدد. فقد خلقنا صناعة ريعية, مما يجعلني أعتقد أن الصناعة العسكرية هي الوحيدة القادرة على فرض انضباط في العمل".