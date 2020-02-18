﻿ كأس العرب للأمم لأقل من 20 سنة : الجزائر تنهزم أمام مصر (1-4)

انهزم المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة امام نظيره المصري بنتيجة (1-4)، الشوط الاول (0-1)، اليوم الثلاثاء بملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، ضمن الجولة الاولى عن المجموعة الثالثة لكأس العرب للأمم للفئة، الجارية بالسعودية (17 فيفري- 5 مارس).

وسجل أهداف اللقاء كل من أسامة احمد (7 و 46) ومحمد عبد المحسن (84) وابراهيم عادل (90+3) لفائدة "الفراعنة"، و محمد بوكرمة (72) لشبان "الخضر".

وضيع زروقي ضربة جزاء للجزائر في الدقيقة 66.

وفي اللقاء عن نفس المجموعة، فاز المنتخب السعودي على حساب فلسطين (4-0).

ويواجه الفريق الجزائري نظيره الفلسطيني يوم الجمعة 21 فيفري على (50ر15) قبل ان يختتم الدور الاول امام البلد المنظم السعودية، يوم الاثنين 24 فيفري (30ر13).

وانطلقت هذه المنافسة، التي بعثها الاتحاد العربي مجددا بعد غياب ثماني سنوات،الاثنين بإجراء أربعة لقاءات وهي: العراق-تونس 1-2، موريتانيا-الكويت 2-0 (المجموعة الاولى)، المغرب-البحرين 4-2 ومدغشقر-جيبوتي 4-3 (المجموعة الثانية).

يذكر أن الاول و الثاني يتأهلان للدور ربع النهائي من هذه المنافسة ويشارك في هذه الدورة 16 منتخبا موزعة على أربع مجموعات، تجرى على ثلاث مدن سعودية : الرياض، الدمام و الخُبر.

ويلعب الدور نصف النهائي يوم الاثنين 2 مارس، قبل ثلاث أيام من اللقاء النهائي المبرمج بملعب "الأمير محمد بن فهد" بمدينة الدمام.