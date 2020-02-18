المحترف الثاني / الجولة الـ19: أمل الأربعاء ينفرد بالمرتبة الثالثة

تمكن أمل الأربعاء من العودة مجددا إلى المنصة بفضل فوزه الثمين على مولودية بجاية (1-0)، في حين انتعش عداد أمل بوسعادة بفضل فوزه العريض على جمعية وهران (6-0)، اليوم الثلاثاء، بمناسبة تكملة مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

حقق أمل الأربعاء فوزا ثمينا على ضيفه مولودية بجاية بأقل نتيجة (1-0)، بفضل هدف زرمان (د 4)، ليبلغ أشبال المدرب كمال بوهلال، مبتغاهم ويعودوا للمنصة بإزاحتهم شبيبة سكيكدة والتمركز بمفردهم في الصف الثالث (32 ن)، مستغلين فرصة تعثر سريع غليزان بميدانه.

بالمقابل تأزمت حالة مولودية بجاية باحتلالها الصف ما قبل الأخير (الـ 15، 20 ن).

وفشل المدرب الجديد لسريع غليزان، يوسف بوزيدي، في تحقيق انطلاقة سليمة بأرضية ميدانه، حيث تعثر أمام ضيفه اتحاد عنابة (1-1)، وتقدم المحليون في النتيجة منذ الدقيقة (د 22) بواسطة المهاجم المخضرم محمد سوقار.

وبينما كان ينتظر جميع الحضور فوز "السريع "، عاد المنافس من بعيد ليسجل هدف التعادل ويفتك نقطة غالية، بأقدام هدافه لطفي ضيف (د 90+4).

وبهذا أهدر سريع غليزان فرصة الارتقاء إلى الصف الثالث، حيث يبقى خامسا (29 ن)، في حين يتواجد اتحاد عنابة في المرتبة السابعة (26 ن) مناصفة مع جمعية وهران، جمعية الخروب و اتحاد عنابة.

وضرب أمل بوسعادة بالثقيل بمناسبة استضافته لجمعية وهران (6-0)، حيث استثمر المحليون جيدا في الأزمة المالية التي تتخبط فيها "الجمعية" التي تنقلت بالفريق الرديف.

وتداول على تسجيل سداسية "الأمل" كل من سوكال (د 25)، ثنائية دريفل (د 44 و 64)، ثنائية سمان (د 45 و 50) و بولودان (د 53).

وبفضل هذا الانتصار العريض، تسلّق "البوسعادية" إلى الصف السادس (26 ن) بمعية ثلاثة فرق أخرى.

وشهد افتتاح هذه الجولة الـ19، السبت الفارط، محافظة أولمبي المدية على كرسي الريادة برصيد (38 نقطة)، بفوزه العريض على جمعية الخروب (4-1)، كما بقي وداد تلمسان (35 ن) في مركز المطاردة إثر اكتساحه لدفاع تاجنانت (4-0)، بينما زادت وضعية اتحاد الحراش تعقيدا في ذيل الترتيب (16 ن)، تسبقه مولودية بجاية (الـ15، 20 ن) وشبيبة بجاية (الـ14، 21 ن) ودفاع تاجنانت (الـ13، 21 ن) و هو الرباعي المهدد بالسقوط.